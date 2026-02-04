Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Debatte um Helmpflicht neu entfacht
Kitzbüheler Anzeiger
a_KITZSKI_TomKlocker
„Zwoa Brettln, a g’führiger Schnee“ und im besten Fall auch der Helm auf dem Kopf. Eine Verordnung für Kinder wird geprüft.
Foto: KitzSki/Klocker
ABO PUR

Bezirk

von Margret Klausner
04. Februar 2026

Debatte um Helmpflicht neu entfacht


Die Bilanz nach der rund zwei Wochen dauernden Weihnachtssaison zeigte es deutlich – ein Patienten-Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Unfallambulanz des Bezirkskrankenhauses registriert. Dass die Zahl der Unfälle und Verletzungen beim Wintersport in Tirol seit Jahren kontinuierlich zunimmt, zeigt auch die Statistik des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS). Im Winter 2023/2024 ereigneten sich in Tirol 2.155 Un ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche