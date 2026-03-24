Das Kolpinghaus lebt wieder auf

Lange Zeit war es ruhig geworden um die Kolpingsfamilie Kitzbühel, einen der ältesten Vereine der Bezirkshauptstadt. Mit einem neuen Vorstand möchte der Verein nun wieder mehr Leben ins Haus bringen und an die bewegte Geschichte anknüpfen.



Bei der Neuwahl im November 2025 wurde Martin Gogel zum Obmann gewählt. Unterstützt wird er von Peter Überall als Stellvertreter, Hilde Sohler als Kassierin und Ursula Pföss als Schriftführerin. Gemeinsam wollen sie d ...