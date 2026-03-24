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  3. Das Kolpinghaus lebt wieder auf
Kitzbüheler Anzeiger
Kolpinghaus Kitzbühel
Peter Überall (l.) und Martin Gogel blicken zuversichtlich in die Zukunft des Kolpinghauses in Kitzbühel.
Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Kitzbühel

von Bianca Riegel
24. März 2026

Das Kolpinghaus lebt wieder auf

Lange Zeit war es ruhig geworden um die Kolpingsfamilie Kitzbühel, einen der ältesten Vereine der Bezirkshauptstadt. Mit einem neuen Vorstand möchte der Verein nun wieder mehr Leben ins Haus bringen und an die bewegte Geschichte anknüpfen.

Bei der Neuwahl im November 2025 wurde Martin Gogel zum Obmann gewählt. Unterstützt wird er von Peter Überall als Stellvertreter, Hilde Sohler als Kassierin und Ursula Pföss als Schriftführerin. Gemeinsam wollen sie d ...

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