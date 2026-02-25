Das Hühnerkarussell auf dem Papier

Im Raiffeisen Haus präsentierte der Kunstverein Kunstbühel+ die neue Publikation zur Ausstellung „Das Hühnerkarussell“. Hanspeter Bachler, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann, eröffnete den Abend und verwies auf die mehr als zwanzigjährige Verbundenheit der Bank mit der Kunst. Die Sammlung sei Ausdruck eines klaren Bekenntnisses zur regionalen Kulturszene und verstehe sich als Mehrwert für Mitarbeitende und Kundschaft.

