BusinessHAK: Lernen, was morgen zählt

Die BusinessHAK Kitzbühel erweitert ihr Bildungsangebot und setzt künftig verstärkt auf Zukunftskompetenzen. Ab dem kommenden Schuljahr können Schüler ab der dritten Klasse zusätzlich zum bestehenden Schwerpunkt „Finanz- und Risiko-Management“ zwei neue Ausbildungsschwerpunkte wählen: „Nachhaltiges Wirtschaften & Zukunftskompetenz“ sowie „Onlinemarketing & Content Management“. Beide Schwerpunkte begleiten die Jugendlichen mit jeweils sechs Wochenstunden bis zur Matura.

Direktor Fritz Eller unterstreicht: „Unsere Jugendlichen wachsen in eine Welt hinein, die sich ständig verändert. Wir vermitteln ihnen jene Kompetenzen, die sie dafür brauchen – praxisnah, modern und vor allem zukunftsorientiert. Der gewählte Ausbildungsschwerpunkt ist schließlich auch verpflichtendes Maturafach.“



Weil Nachhaltigkeit kein Schlagwort ist



Der Schwerpunkt „Nachhaltiges Wirtschaften & Zukunftskompetenz“ vermittelt fundiertes Wissen über globale, ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen und deren Auswirkungen auf wirtschaftliches Handeln. Die Schüler setzen sich mit den Zusammenhängen zwischen Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft auseinander und lernen, diese ganzheitlich zu betrachten. Ein zentraler Fokus liegt auf nachhaltigem Unternehmertum, der Entwicklung verantwortungsbewusster Produkte sowie zukunftsfähiger Konsum- und Produktionsmuster. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsstrategien erarbeitet und deren Integration in Unternehmensstrukturen behandelt, inklusive rechtlicher Rahmenbedingungen. Ergänzt wird der Schwerpunkt durch Inhalte zu Innovation und Zukunftstrends. Direktor Eller betont dazu: „Nachhaltigkeit ist kein Schlagwort, sondern ein zentrales Leitprinzip moderner Wirtschaft.“



Praxisnahe Ausbildung



Der zweite neue Schwerpunkt richtet sich an Jugendliche mit Interesse an digitalem Marketing und kreativer Kommunikation. Im Mittelpunkt stehen digitale Kommunikationsformen und Social Media, darunter der professionelle Einsatz von Plattformen wie Instagram, TikTok, LinkedIn oder Facebook. Zielgruppenanalysen, Trendbeobachtung und strategische Planung sind dabei ebenso Teil der Ausbildung wie die praktische Content-Produktion. Ein besonderer Stellenwert kommt der Praxisorientierung zu: Reale Kundenprojekte, die Umsetzung professioneller Social-Media-Kampagnen und der Einsatz moderner Tools bereiten gezielt auf die Anforderungen der Wirtschaft vor.



„Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Schwerpunkten in unserer BusinessHAK den richtigen Weg gehen. Unsere Schule bleibt damit – gemeinsam mit der DigBiz.IT.HAK und der Praxis.HAS – der starke Bildungsstandort für die Region“, so Direktor Eller abschließend.