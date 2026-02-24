Bürgermeister-Trio urgiert in Innsbruck

In das obligate samstägliche Stau-Geschehen auf der Pass-Thurn-Straße zwischen Jochberg und Kitzbühel dürfte jetzt offenbar Bewegung kommen. Die Bürgermeister von Kitzbühel, Aurach und Jochberg waren nach ihrer Rückkehr aus Innsbruck jedenfalls optimistisch gestimmt. Im Büro von Verkehrslandesrat René Zumtobel hatten sie Maßnahmen für die Verkehrsentlastung auf der B 161 urgiert, vor allem an den Spitzentagen des Urlauberschichtwechsels.



