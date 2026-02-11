Virtus Alpine Open
Bühne für Sport und gelebte Inklusion
Am Wochenende gastierten die Virtus Open Alpine Ski in Kitzbühel. Rund 50 Skisportler aus acht Nationen zeigten auf internationalem Topniveau, wozu Athleten mit mentaler Beeinträchtigung, Trisomie 21 und Autismus fähig sind.
Der sportliche Wettkampf war dabei nur ein Teil des Events. „Unsere Athleten wollen zeigen, dass sie auf höchstem Niveau konkurrieren können – auf den besten Strecken der Welt“, betonte Ian Conyers, Vorstandsmitglied von Virtus, ...