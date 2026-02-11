Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Virtus Alpine Open

Virtus Alpine Open

Foto: KSC/alpinguin
Virtus Alpine Open

ABO PUR

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
11. Februar 2026

Bühne für Sport und gelebte Inklusion

Am Wochenende gastierten die Virtus Open Alpine Ski in Kitzbühel. Rund 50 Skisportler aus acht Nationen zeigten auf internationalem Topniveau, wozu Athleten mit mentaler Beeinträchtigung, Trisomie 21 und Autismus fähig sind.

Der sportliche Wettkampf war dabei nur ein Teil des Events. „Unsere Athleten wollen zeigen, dass sie auf höchstem Niveau konkurrieren können – auf den besten Strecken der Welt“, betonte Ian Conyers, Vorstandsmitglied von Virtus, ...

