Bruneck gewinnt Austrian Curling Open

Am Wochenende veranstaltete der Kitzbühel Curling Club (KCC) in der großen Eishalle des Sportparks das Austrian Curling Open und durfte 24 Teams aus neun Nationen begrüßen. Mannschaften aus Österreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowenien, Italien, Deutschland, der Schweiz und den USA sorgten für ein hochkarätiges internationales Teilnehmerfeld. Die Zuschauer erlebten spannende Spiele, hochklassige Duelle und Curlingsport auf ausgezeichnetem Niveau. Auch abseits des Eises herrschte beste Stimmung: Der Welcome-Abend am Donnerstag im Sportpark bot den perfekten Auftakt zu einem gelungenen Turnierwochenende. Bei den Abendveranstaltungen im Zielhaus Red Bull sowie beim Eggerwirt wurden die Begegnungen in geselliger Atmosphäre gemeinsam gefeiert.

Sportlich setzte sich am Ende das Team des SC Curling Club Bruneck aus Italien durch. Die Mannschaft behielt im Finale gegen das Team Riessersee aus Deutschland die Oberhand und sicherte sich den Turniersieg.



Den dritten Platz sicherten sich die Spieler des Kitzbühel Curling Clubs, die zugleich das österreichische Nationalteam bilden. Im kleinen Finale setzte sich das KCC-Team souverän gegen die Mannschaft des CC Dübendorf aus der Schweiz durch.



Die Siegerehrung wurde von Vize-Bgm. Gerhard Eilenberger gemeinsam mit KCC-Präsident Alois Genner vorgenommen. Eilenberger würdigte die hervorragende Organisation durch den Kitzbühel Curling Club.