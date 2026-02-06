Brixentaler starten zuversichtlich ins Jahr

Die Kaufmannschaft Kirchberg-Reith wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und ist seit 2022 im Verbund mit Reith aktiv. Zudem ist die Vereinigung Teil der Gemeinschaft der Brixentaler und damit in das regionale Gutscheinsystem eingebunden. Im vergangenen Herbst konnte dabei ein besonderer Meilenstein erreicht werden: Mit den beliebten Talern wurde erstmals die Fünf-Millionen-Euro-Schallmauer durchbrochen. „Die genauen Zahlen kommen im Laufe des Februars“ ...