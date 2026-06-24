Brixentaler Polizeiinspektionen fusionieren – Dorfchefs warten ab

Die Würfel sind gefallen: In dem neuen Polizei-Standort „Eichenhalle“ in Kirchberg werden in Zukunft 31 Beamte von Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg ihre neue Einsatzzentrale haben. In den ehemaligen Räumen der Hopfgartener Polizeiinspektion wird hingegen erstmals eine Kriminalassistenzdienstelle geschaffen, die für die Bekämpfung von Cyberkriminalität (IT, Tatortarbeit und Prävention) zuständig sein wird.



Die Versorgung der Bevölkerung ...