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Kitzbüheler Anzeiger
Polizei Kirchberg

Die Tür der Kirchberger Polizeiinspektion wird ab 2028 für immer geschlossen bleiben.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Brixen

von Alexandra Fusser
24. Juni 2026

Brixentaler Polizeiinspektionen fusionieren – Dorfchefs warten ab

Die Würfel sind gefallen: In dem neuen Polizei-Standort „Eichenhalle“ in Kirchberg werden in Zukunft 31 Beamte von Hopfgarten, Westendorf und Kirchberg ihre neue Einsatzzentrale haben. In den ehemaligen Räumen der Hopfgartener Polizeiinspektion wird hingegen erstmals eine Kriminalassistenzdienstelle geschaffen, die für die Bekämpfung von Cyberkriminalität (IT, Tatortarbeit und Prävention) zuständig sein wird.

Die Versorgung der Bevölkerung ...

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