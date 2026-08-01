Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Brixentaler müssen vor den Richter
Kitzbüheler Anzeiger
Richterhammer

Symbolfoto

Foto: KA
ABO PUR

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
01. August 2026

Brixentaler müssen vor den Richter

Nach der grausamen Tötung eines Katers in Brixen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck, wie berichtet, Anfang Juli Anklage gegen vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren erhoben. Der Prozess gegen die vier Verdächtigen soll Anfang nächster Woche am Landesgericht verhandelt werden – das Schwurgericht dürfte, da einige der Angeklagten minderjährig sind, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Tat hatte, wie mehrfach berichtet, österreichw ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles