Brixentaler müssen vor den Richter

Nach der grausamen Tötung eines Katers in Brixen hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck, wie berichtet, Anfang Juli Anklage gegen vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren erhoben. Der Prozess gegen die vier Verdächtigen soll Anfang nächster Woche am Landesgericht verhandelt werden – das Schwurgericht dürfte, da einige der Angeklagten minderjährig sind, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden.



Die Tat hatte, wie mehrfach berichtet, österreichw ...