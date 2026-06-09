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Kitzbüheler Anzeiger
Brixentaler Antlassritt 2026

Gehört zu den ältesten Brauchtumgsveranstaltungen in Tirol – der „Antlassritt“ durch das Brixental.

Foto: Stefan Ringler
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Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
09. Juni 2026

Brauchtum und Chormusik beim Antlassritt vereint

Mehr als 375 Jahre gelebte Tradition, rund 80 festlich geschmückte Pferde und zahlreiche Besucher: Der Brixentaler Antlassritt hat am Fronleichnamstag einmal mehr seine besondere Stellung als eines der bedeutendsten Brauchtumsereignisse Tirols unter Beweis gestellt. Pünktlich zu Mittag versammelten sich die Reiter aus Brixen, Kirchberg und Westendorf in ihren Heimatorten, bevor sie sich am frühen Nachmittag vor der Pfarrkirche in Brixen zum gemeinsamen An ...

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