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Kitzbüheler Anzeiger
a_Woodstock derBlasmusik2015__Gerry's Inn (c) Julian Quirchmair-133
Partypeople im Brixental: 15.000 Gäste werden heuer zum Winter Woodstock der Blasmusik erwartet.
Foto: Julian Quirchmair
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Brixen

von Alexandra Fusser
17. März 2026

Brass-Fans stürmen das Brixental

Brixen, Westendorf und Kirchberg verwandeln sich von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März, einmal mehr in den Blasmusik-Hotspot der Kitzbüheler Alpen: Das Winter Woodstock der Blasmusik geht an diesem Wochenende zum insgesamt fünften Mal in Szene. Seit Dienstag wird das Festival bereits mit einem Warm-Up eingeläutet: An mehreren Locations, verteilt auf die drei Orte und bei freiem Eintritt, spielen Brass-Formationen zünftig auf.

Für die Brixentaler T ...

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