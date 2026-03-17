Brass-Fans stürmen das Brixental

Brixen, Westendorf und Kirchberg verwandeln sich von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. März, einmal mehr in den Blasmusik-Hotspot der Kitzbüheler Alpen: Das Winter Woodstock der Blasmusik geht an diesem Wochenende zum insgesamt fünften Mal in Szene. Seit Dienstag wird das Festival bereits mit einem Warm-Up eingeläutet: An mehreren Locations, verteilt auf die drei Orte und bei freiem Eintritt, spielen Brass-Formationen zünftig auf.



Für die Brixentaler T ...