Boutiquehotel und Gastrobetrieb für das Planer-Haus

Als Karl „Charly“ Planer Ende April 2023 sein legendäres Ursprung Beisl im Planer-Haus für immer zusperrte, war die Zukunft des historischen Stadthauses in bester Innenstadtlage ungewiss. Dass die Sparkasse Kitzbühel die Immobilie in weiterer Folge erwarb, war für beide Seiten ein naheliegender Schritt, zumal sich das zweite Obergeschoss samt Zugang zum Sparkassensaal bereits im Eigentum der Bank befand.



Als regional verankertes Unternehmen sah man ...