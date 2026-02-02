Bitter! Adler verpassen Meister-Play-off

Für die Adler Kitzbühel ist es nun Gewissheit: Der Traum vom Meistertitel ist vorerst ausgeträumt. Nach dem Abschluss des Grunddurchgangs beenden die Kitzbüheler die Alps Hockey League auf Rang sechs und verpassen damit die direkte Qualifikation für die Playoffs und müssen den Umweg über die Qualification Round A nehmen.



Ausgangspunkt der enttäuschenden Entwicklung war die 2:5-Heimniederlage am vergangenen Donnerstag gegen KHL Sisak. Zwar gingen die ...