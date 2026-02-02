Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Sport
  3. Bitter! Adler verpassen Meister-Play-off
Kitzbüheler Anzeiger
EC Adler Kitzbühel KHL Sisak_Schwaninger
Die Aufholjagd gegen Jesenice wurde nicht belohnt. Am Ende mussten sich die Adler mit 4:5 geschlagen geben.
Foto: Alex Schwaninger
ABO PUR

Kitzbühel

von Sabine Huber
02. Februar 2026

Bitter! Adler verpassen Meister-Play-off

Für die Adler Kitzbühel ist es nun Gewissheit: Der Traum vom Meistertitel ist vorerst ausgeträumt. Nach dem Abschluss des Grunddurchgangs beenden die Kitzbüheler die Alps Hockey League auf Rang sechs und verpassen damit die direkte Qualifikation für die Playoffs und müssen den Umweg über die Qualification Round A nehmen.

Ausgangspunkt der enttäuschenden Entwicklung war die 2:5-Heimniederlage am vergangenen Donnerstag gegen KHL Sisak. Zwar gingen die ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche