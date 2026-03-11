Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Bezirks-AK leistete knapp 11.000 Beratungen
Kitzbüheler Anzeiger
Christian_Pletzer_AK_Leiter_Kitzbühel
Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
11. März 2026

Bezirks-AK leistete knapp 11.000 Beratungen

Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Christian Pletzer hält fest: „2025 war kein einfaches Jahr für die Arbeitnehmer im Bezirk Kitzbühel. Die Teuerung und der angespannte Arbeitsmarkt blieben die bestimmenden Themen. Besonders schmerzlich sind die Preissteigerungen im Bereich der Lebensmittel. Vor allem einkommensschwächere Haushalte müssen im Verhältnis mehr dafür ausgeben und spüren die Teuerung daher stärker.“ Darüber hinaus haben wie berichtet di ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche