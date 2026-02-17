Bezirk: 337 Gründungen im Jahr 2025

Der Bezirk Kitzbühel verzeichnet auch im Jahr 2025 eine weiterhin starke Entwicklung im Bereich der Unternehmensgründungen und baute seine Spitzenposition sogar aus. Mit 337 Neugründungen (exklusive selbstständige Personenbetreuer) liegt die Zahl deutlich über dem Vorjahreswert von 296 Gründungen.



Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort, wenngleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt anspruchsvoll bleiben. Die Gründungsinten ...