Berufsschule in neuem Glanz

Die Tiroler Fachberufsschule für Handel und Büro in Kitzbühel präsentiert sich nach dem abgeschlossenen Umbau als moderner und zukunftsorientierter Ausbildungsstandort. Das Ausbildungsangebot umfasst neben dem klassischen Einzelhandel und dem kaufmännischen Bereich auch den stark nachgefragten Sportfachhandel sowie den neuen Lehrberuf der Sportgerätefachkraft.



Im neu gestalteten Bürobereich sorgen moderne Arbeitsplätze mit aktueller Hardware, ergonomischer Ausstattung und zeitgemäßer Software für realitätsnahe Ausbildungssituationen. Digitale Kommunikation, Rechnungswesen, Dokumentenerstellung und Organisationstechniken werden praxisnah vermittelt. Auch im Handelsbereich profitieren die Schüler von neuen Verkaufs- und Präsentationsflächen, modern ausgestatteten Unterrichtsräumen und flexiblen Raumkonzepten.



Schulleiterin Maria Theresia Jong-Bauhofer betont, dass mit Unterstützung des Landes Tirol und der Bildungsdirektion eine Lernumgebung geschaffen wurde, die den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt entspricht. Als größter Ausbildungsstandort für den Sporthandel in Tirol übernimmt die Schule zudem eine zentrale Rolle als Kompetenzzentrum. Erstmals werden auch Lehrlinge aus Vorarlberg ausgebildet.



Seit November 2025 läuft der Schulbetrieb wieder im modernisierten Gebäude, die vollständige Inbetriebnahme erfolgte im Jänner 2026.