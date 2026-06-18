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  3. Bernard Embacher verwandelt Brautkleid in Kunst
Kitzbüheler Anzeiger
Brautkleid Performance Embacher

Künstler Bernard Embacher arbeitete sozusagen am „lebenden Modell“.

Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Standl
18. Juni 2026

Bernard Embacher verwandelt Brautkleid in Kunst

Hautnah dabei sein bei der Entstehung eines original Embacher-Kunstwerkes konnte das interessierte Publikum vergangenen Freitag bei einer ganz besonderen Kunst-Aktion: Der St. Johanner Künstler Bernard Embacher verwandelte an einem Abend voller Kreativität und Muse ein gewöhnliches, weißes Brautkleid zu einem Einzelstück by Embacher. „Auf die Idee kam Susa Hartrump. Es ist ein offenes Experiment, ich weiß nicht, wie der Stoff auf die Farbe reagiert, wie es tr ...

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