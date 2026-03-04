Zum Inhalt springen
Im März 2025 ging ebenfalls am Steinbergkogel in Kitzbühel eine Lawine ab – glücklicherweise wurde damals niemand verschüttet. In der Vorwoche löste ein Snowboarder außerhalb der Piste ein Schneebrett aus.
Foto: BergrettungKirchberg_Kitzbühel
von Margret Klausner
04. März 2026

Bergretter im heurigen Winter massiv gefordert

Tirols Bergretter sind dieser Tage im Dauereinsatz – in der Vorwoche mussten in Tirol die Lawinenwarnstufen drei und vier ausgerufen werden. Zahlreiche Lawinenopfer sind zu beklagen, auch eines in Kitzbühel. Dramatische Szenen spielten sich abseits der Piste im Skigebiet Kitzbühel ab: Im Bereich Brunn wurde ein 20-jähriger Einheimischer von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Sein Begleiter sowie weitere Freerider konnten ihn nach etwa 20 Minuten orten ...

