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Kitzbüheler Anzeiger
Bergbahn AG KitzSki Vorstände und Aufsichtsrat 2026

Vorstand Mag. Christian Wörister, ARV Bgm. Dr. Klaus Winkler und Vorstandsvorsitzender Mag. Anton Bodner (v.l.)

Foto: Thomas Liner/KitzSki

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
16. Juni 2026

Bergbahn AG Kitzbühel präsentierte ihre Bilanz

Eine erfolgreiche Bilanz konnte die Bergbahn AG Kitzbühel präsentieren. KitzSki steigerte seine Gästezahlen erneut, entwickelte sich wirtschaftlich positiv und setzte wichtige Impulse für die Zukunft, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte.

Im Rahmen der 99. ordentlichen Hauptversammlung der Bergbahn AG Kitzbühel im K3 KitzKongress blickte das Unternehmen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/25 zurück. „Trotz wirtschaftlich anspruchsvoller Rahmenbedingungen, steigender Kosten in vielen Bereichen und anhaltender
Unsicherheiten auf den nationalen wie internationalen Märkten, konnte KitzSki seine Position als einer der führenden touristischen Leitbetriebe in der Region weiter festigen,“ so der Vorsitzende des Aufsichtsrates Bgm. Klaus Winkler.

Mit rund 1,42 Millionen Erstzutritten im Winter und deutlich über 300.000 Gästen im
Sommer verzeichnete KitzSki deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt diese positive Nachfrage wider: Die Umsatzerlöse übertrafen mit mehr als 72 Millionen Euro erstmals die 70 Millionen Euro Marke. Das Geschäftsjahr 2024/25 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 2,5 Millionen Euro abgeschlossen.

„Die erfreuliche Entwicklung zeigt, dass wir auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld wachsen und gleichzeitig konsequent in die Zukunft investieren können. Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen. Ein ebenso herzlicher Dank gilt unseren treuen Gästen und unseren zahlreichen Partnern in der Region“, betonen die Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister.

Insgesamt investierte das Unternehmen weiterhin gezielt in nachhaltig wirksame Infrastruktur, verbesserte Qualität und wichtige Zukunftsprojekte. So wurde das neue Personalhaus bei der Hahnenkammbahn mit 60 Wohneinheiten fertiggestellt.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde im Berichtsjahr auf weitere Maßnahmen zur
Optimierung der Beschneiungsanlagen gelegt und die Arbeiten am Schlüsselprojekt
Speicherteich Sonnenrast gestartet. Ebenfalls begonnen wurden die Vorbereitungen
für ein weiteres Großprojekt, den Neubau der Parkgarage bei der Fleckalmbahn.

Der Ausbau des Sommerangebots wird bei KitzSki konsequent fortgesetzt. Einen bedeutsamen Schritt stellte dabei der Bau des Kirchberg Trails dar. Mit rund zehn Kilometern Länge gilt er nun als längster Flow Trail Tirols und erweitert das Angebot für Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Durchschnittlich 347 Mitarbeiter beschäftigt
Im Geschäftsjahr 2024/25 beschäftigte das Unternehmen durchschnittlich 347 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 21 Lehrlinge. Investitionen in moderne Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildungsangebote sowie die gezielte Förderung junger Fachkräfte sollen die Position als attraktiver Arbeitgeber weiter stärken. „Die Lehrlinge von heute sichern die Zukunft unseres Unternehmens“, betont der Vorstandsvorsitzende Anton Bodner. Auch im Bereich Nachhaltigkeit wurden wesentliche Schritte gesetzt. Mit der Teilnahme an der Global Sustainability Ski Alliance als einziges Skigebiet in Österreich und den Vorbereitungen zur EMAS-Zertifizierung verfolgt das
Unternehmen seinen Weg zu einer ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen
Entwicklung weiter.

„Die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2024/25 bestätigt die langfristige Strategie von KitzSki und zeigt, dass das Unternehmen wirtschaftlich wie strategisch hervorragend aufgestellt ist, um die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern," so der Vorsitzende des Aufsichtsrates Bgm. Klaus Winkler abschließend.

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