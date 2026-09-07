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Kitzbüheler Anzeiger
Bataillonsschützenfest Jochberg_Klausner4

BH Martin Grander, Bat.-Kom. Hans Hinterholzer, Landeskomm.-Stellv. Gerhard Biller, der Geehrte Hans Pletzer, Bgm. Klaus Winkler, LA Claudia Hagsteiner und Viertelkommandant Manfred Schachner.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

Jochberg

von Margret Klausner
07. September 2026

Bataillonsfest zum 70-jährigen Bestehen

Ein ganzes Wochenende lang stand die Gemeinde Jochberg ganz im Zeichen der Traditionsschützen. Die Anton-Oppacher-Kompanie unter der Leitung von Herbert Voithofer fungierte heuer anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums als Gastgeber des Wintersteller-Bataillonsfestes.

Erstmals organisierten die Jochberger 1957 das Bataillonsfest, zuletzt waren sie vor 20 Jahren Gastgeber. Die Kompanie wurde 1956 wiedergegründet. Namenspatron der Jochberger ist An ...
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