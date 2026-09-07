Bataillonsfest zum 70-jährigen Bestehen

Ein ganzes Wochenende lang stand die Gemeinde Jochberg ganz im Zeichen der Traditionsschützen. Die Anton-Oppacher-Kompanie unter der Leitung von Herbert Voithofer fungierte heuer anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums als Gastgeber des Wintersteller-Bataillonsfestes.



Erstmals organisierten die Jochberger 1957 das Bataillonsfest, zuletzt waren sie vor 20 Jahren Gastgeber. Die Kompanie wurde 1956 wiedergegründet. Namenspatron der Jochberger ist An ...