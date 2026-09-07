BH Martin Grander, Bat.-Kom. Hans Hinterholzer, Landeskomm.-Stellv. Gerhard Biller, der Geehrte Hans Pletzer, Bgm. Klaus Winkler, LA Claudia Hagsteiner und Viertelkommandant Manfred Schachner.
Foto: Margret Klausner
07. September 2026
Bataillonsfest zum 70-jährigen Bestehen
Ein ganzes Wochenende lang stand die Gemeinde Jochberg ganz im Zeichen der Traditionsschützen. Die Anton-Oppacher-Kompanie unter der Leitung von Herbert Voithofer fungierte heuer anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums als Gastgeber des Wintersteller-Bataillonsfestes.
Erstmals organisierten die Jochberger 1957 das Bataillonsfest, zuletzt waren sie vor 20 Jahren Gastgeber. Die Kompanie wurde 1956 wiedergegründet. Namenspatron der Jochberger ist An ...
Erstmals organisierten die Jochberger 1957 das Bataillonsfest, zuletzt waren sie vor 20 Jahren Gastgeber. Die Kompanie wurde 1956 wiedergegründet. Namenspatron der Jochberger ist An ...