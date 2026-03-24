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Kitzbüheler Anzeiger
Ballett im Kezrenschein in der Alten Gerberei
Ballett in Perfektion erlebten die Besucher in der Alten Gerberei in St. Johann.
Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

St. Johann

von Bianca Riegel
24. März 2026

Ballett in absoluter Perfektion

In der Alten Gerberei erlebten die Besucher eine besondere Premiere, die klassische Live-Musik und professionelles Ballett inmitten von Hunderten Kerzen zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis verband. Ein Format, das man sonst aus großen Städten kennt, fand damit seinen Weg in die Region und begeisterte auf ganzer Linie.

Initiiert wurde der Abend von Viktoriia Tkach, ehemaliger Primaballerina der Oper Lwiw (Lemberg), gemeinsam mit ihrem Partner Se ...

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