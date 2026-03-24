Ballett in absoluter Perfektion

In der Alten Gerberei erlebten die Besucher eine besondere Premiere, die klassische Live-Musik und professionelles Ballett inmitten von Hunderten Kerzen zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis verband. Ein Format, das man sonst aus großen Städten kennt, fand damit seinen Weg in die Region und begeisterte auf ganzer Linie.



Initiiert wurde der Abend von Viktoriia Tkach, ehemaliger Primaballerina der Oper Lwiw (Lemberg), gemeinsam mit ihrem Partner Se ...