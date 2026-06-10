Aurach holt den Landes-Adler

Die erste Verleihung des neuen „Landes-Adlers“ der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend wurde für den Bezirk Kitzbühel zu einem wahren Triumphzug. Gleich acht Ortsgruppen durften sich bei der „Nacht der Projekte“ in Schwaz über Goldauszeichnungen freuen.



Den größten Erfolg feierte dabei die Jungbauernschaft/Landjugend Aurach, die als Gesamtsieger des Landes den erstmals vergebenen Landes-Adler mit nach Hause nahm. Mit dem Projekt „Insa Zukunft i ...