Aufklärungsquote im Bezirk liegt bei rund 60 Prozent



Mehr Anzeigen, stabile Aufklärung – dieser Tage präsentierten die Verantwortlichen der Tiroler Polizei die Kriminalstatistik über das Jahr 2025. Diese zeigt für Tirol insgesamt wie auch für den Bezirk Kitzbühel eine differenzierte Entwicklung: Während die Gesamtkriminalität leicht anstieg, blieb die Aufklärungsquote auf einem stabilen Niveau. Tirolweit wurden im Jahr 2025 insgesamt 42.860 Delikte angezeigt, ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorj ...