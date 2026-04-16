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Kitzbüheler Anzeiger
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Im Bezirk Kitzbühel klickten oft die Handschellen – die Anzeigen im Bereich Gewaltkriminalität stiegen um 16,2 Prozent an (Symbolfoto).

Foto: Adobe Stock
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Bezirk

von Margret Klausner
16. April 2026

Aufklärungsquote im Bezirk liegt bei rund 60 Prozent


Mehr Anzeigen, stabile Aufklärung – dieser Tage präsentierten die Verantwortlichen der Tiroler Polizei die Kriminalstatistik über das Jahr 2025. Diese zeigt für Tirol insgesamt wie auch für den Bezirk Kitzbühel eine differenzierte Entwicklung: Während die Gesamtkriminalität leicht anstieg, blieb die Aufklärungsquote auf einem stabilen Niveau. Tirolweit wurden im Jahr 2025 insgesamt 42.860 Delikte angezeigt, ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorj ...

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