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Kitzbüheler Anzeiger
Almleben_Pirnbacher 2

Almleben: Maria Pirnbacher beim Füttern der Kälber.

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Bezirk

von Margret Klausner
01. Juli 2026

Auf den Almen wird Personal zur Mangelware

Seit wenigen Wochen herrscht auch auf den Almen im Bezirk Kitzbühel wieder reges Leben – und damit gehen naturgemäß auch Herausforderungen einher. Allein im Bezirk Kitzbühel werden auf den rund 450 Almen mehr Milchkühe gealpt als im gesamten Bundesland Salzburg. In Hopfgarten verbringen jährlich mehr Kühe den Sommer auf den Almen als in den Bundesländern Steiermark oder Kärnten. Insgesamt sind heuer wieder mehr als 25.000 Tiere – darunter Kühe, Pferde, Ziegen, Sch ...

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