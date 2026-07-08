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Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Arbeitsmarkt

Während im Bezirk Kitzbühel die Zahl der offenen Stellen gesunken ist, entspannt sich die Lage in Tirol.

Foto: ChatGPT-generiert
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
08. Juli 2026

Arbeitsmarkt: Weniger offene Stellen im Bezirk

Ende Juni ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Kitzbühel gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Im Jahresvergleich zeigt sich jedoch ein leichter Anstieg, wie das AMS Kitzbühel mitteilte: Insgesamt waren 701 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, das sind 24 mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften bleibt weiterhin verhalten. Ende Juni waren beim AMS 652 offene Stellen mit sofortigem Arbeitsbeginn gemeldet.

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