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Kitzbüheler Anzeiger
Badesee Kirchberg

Mit Leib und Seele Bademeister in Kirchberg: Robert Stebegg, Lukas Juranek, Fred Hetzenauer und Urgestein Kaspar Schroll (von links).

Foto: Alexandra Fusser
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Aktuelles

von Alexandra Fusser
20. Mai 2026

Arbeiten, wenn andere ins kühle Nass springen

In der Kirchberger Badeanstalt liefen in den vergangenen Tagen und Wochen die Vorbereitungsarbeiten für den Saisonstart auf Hochtouren. Die Kirchberger sind stolz auf ihren Badesee, der als erster künstlich angelegter See Tirols in die Bäder-Geschichte des Landes einging.

Tirols erster künstlich angelegter Badesee
Am 19. Juni 1966 wurde die Anlage nach jahrelanger Planung mit einem großen Festakt eröffnet und in Betrieb genom ...

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