Arbeiten, wenn andere ins kühle Nass springen

In der Kirchberger Badeanstalt liefen in den vergangenen Tagen und Wochen die Vorbereitungsarbeiten für den Saisonstart auf Hochtouren. Die Kirchberger sind stolz auf ihren Badesee, der als erster künstlich angelegter See Tirols in die Bäder-Geschichte des Landes einging.



Tirols erster künstlich angelegter Badesee

Am 19. Juni 1966 wurde die Anlage nach jahrelanger Planung mit einem großen Festakt eröffnet und in Betrieb genom ...