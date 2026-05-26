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Kitzbüheler Anzeiger
Apfelbaum Stadtpark

Bgm. Klaus Winkler, Georg Weiss, Bauhof-Referentin GR Anna Werlberger, Bauhofleiter Michael Steixner und Stadtgärtner Oskar Schweiger (von links).

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
26. Mai 2026

Apfelbaum für Kitzbüheler Stadtpark gespendet

Der Aufschrei in der Kitzbüheler Bevölkerung war groß, als im Vorjahr ein Apfelbaum im Stadtpark gefällt wurde. Er musste damals bekanntlich weichen, um für das Riesenrad Platz zu machen, das am Weihnachtsmarkt, aber auch über die Wintermonate hindurch, eine Attraktion für Einheimische und Gäste in der Gamsstadt darstellte.

Den Volksschulkindern, die im Stadtpark ihre Pausenzeit verbringen und dem Apfelbaum entsprechend nachtrauern, hatte Bgm. Klau ...

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