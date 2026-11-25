Anzeiger Exklusiv Woche 48
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Streif-Triumphator Kristian Ghedina (links) suchte für die ORF-Doku das Londoner-Pub auf und traf auf David Jamieson.
Streif-Helden auf Stadtlrunde
Manch ein Kitzbüheler traute seinen Augen kaum, als kürzlich zwei echte Ski-Legenden gemütlich durch die Gamsstadt spazierten: Kristian Ghedina, der 1998 als erster Italiener die Streif bezwang, und der Radstädter
Hannes Reichelt, der 2014 auf der berüchtigten Abfahrtsstrecke triumphierte. Für eine ORF-Dokumentation mit Lisa Gadenstätter kehrten die beiden Rennsportlegenden andie Schauplätze ihrer größten Triumphe zurück. Natürlich durfte dabei auch ein Abstecher ins legendäre Londoner Pub, seit 50 Jahren das Lokal für ausgelassene Siegesfeiern, nicht fehlen. Ausgestrahlt wird der TV-Beitrag im Rahmen der kommenden Hahnenkamm-Rennen.
ORF-Redakteurin Lisa Gadenstätter und Rennsport-Legende Hannes Reichelt im Zielraum der Streif.
Beide Rennläufer haben sich mit unvergesslichen Auftritten ins Gedächtnis der Skifans eingebrannt: Reichelt, der die Streif trotz eines Bandscheibenvorfalls besiegte und kurz nach seinem Triumph auf dem OP-Tisch landete. Und Ghedina, der 2004 die Skiwelt für einen Augenblick erstarren ließ: Mit rund 140 km/h riss er beim Zielsprung die Beine zu einer spektakulären Grätsche auseinander – und raste trotz dieser akrobatischen Showeinlage auf Platz sechs.
Kitzbühels Stammgäste-Club beging das 50-Jahr-Jubiläum.
Halbes Jahrhundert Kitzbühel-Liebe
50 Jahre und kein bisschen müde! Seit 1976 verbindet der Stammgäste-Club Kitzbühel Menschen aus aller Welt mit der Gamsstadt – und ist damit in Österreich in dieser Form einzigartig. Rund 10.000 Mitglieder aus mehr als 40 Ländern halten Kitzbühel die Treue. Die Fangemeinde reicht längst über Europas Grenzen hinaus bis nach Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und Brasilien. Das Jubiläum gab Anlass zum Feiern. Für den passenden festlichen Rahmen sorgte Nicoletta Plumm von Kitzbühel Tourismus, die das Fest organisierte.