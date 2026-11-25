Manch ein Kitzbüheler traute seinen Augen kaum, als kürzlich zwei echte Ski-Legenden gemütlich durch die Gamsstadt spazierten: Kristian Ghedina, der 1998 als erster Italiener die Streif bezwang, und der Radstädter

Hannes Reichelt, der 2014 auf der berüchtigten Abfahrtsstrecke triumphierte. Für eine ORF-Dokumentation mit Lisa Gadenstätter kehrten die beiden Rennsportlegenden andie Schauplätze ihrer größten Triumphe zurück. Natürlich durfte dabei auch ein Abstecher ins legendäre Londoner Pub, seit 50 Jahren das Lokal für ausgelassene Siegesfeiern, nicht fehlen. Ausgestrahlt wird der TV-Beitrag im Rahmen der kommenden Hahnenkamm-Rennen.

