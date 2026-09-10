von Alexandra Fusser Anzeiger Exklusiv Woche 37 Teilen

Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.

Foto : Nicoletta Plumm

„Mickey Mouse“ on tour

Seit 2002 trifft sich die „Mickey Mouse“-Gruppe alljährlich in Kitzbühel, um gemeinsam mit Wanderführerin Madeleine die schönsten Wege zu erkunden. Die Teilnehmer reisen aus Großbritannien, Irland, Schottland, Deutschland, Belgien und sogar Mexiko an.



Nach der heurigen Gästeehrung – sind doch alle Mitglieder beim Stammgästeclub – wurde noch gemeinsam angestoßen – mit original mexikanischem Tequila. Besonders treue Kitzbühel-Fans sind Graciela und Carlos Zambrano: Seit mehr als 40 Jahren kommen die beiden aus Mexiko nach Kitzbühel. Gratuliert wurde da auch von Nicoletta Plumm (knieend links) von Kitzbühel Tourimus.

Foto : Sabine Huber

Zu Gast bei Aufschnaiter Interior

Der Impuls-Podcast vom Kitzbüheler Anzeiger war dieses Mal zu Gast bei Hans Aufschnaiter (l.). Homebase-Gründer und Unternehmer Thomas Brandtner (Mitte) erzählt Redakteur Stefan Pletzer in der neuesten Folge von mutigen Entscheidungen, die Kraft eines guten Teams und die Frage, wie aus einer Idee etwas wird, das eine ganze Region bereichert.

Foto : Tomschy

Jodel-Diplom zum Geburtstag: