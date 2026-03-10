Eine Fußgängerbrücke ist an der Fieberbrunner Ache erwünscht.
Foto: Sandra Neumayer
10. März 2026
Antrag für neue Brücke in Fieberbrunn eingebracht
In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Walter Astner über die weiteren Schritte in Sachen Hochwasserschutz. Für das gesamte Hochwasserschutzprojekt – bestehend aus Retentionsbecken und der Erhöhung der Achenmauer – wurde nun bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde die Ausschreibung der Planungsleistungen beantragt.
„Laut letzten Informationen hat die Wasserrechtsabteilung des Landes Tirol im Namen der Gemeinde berei ...