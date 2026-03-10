Antrag für neue Brücke in Fieberbrunn eingebracht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Walter Astner über die weiteren Schritte in Sachen Hochwasserschutz. Für das gesamte Hochwasserschutzprojekt – bestehend aus Retentionsbecken und der Erhöhung der Achenmauer – wurde nun bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde die Ausschreibung der Planungsleistungen beantragt.



„Laut letzten Informationen hat die Wasserrechtsabteilung des Landes Tirol im Namen der Gemeinde berei ...