Kitzbüheler Anzeiger
Brücke Fieberbrunn
Eine Fußgängerbrücke ist an der Fieberbrunner Ache erwünscht.
Foto: Sandra Neumayer
ABO PUR

Fieberbrunn

von Margret Klausner
10. März 2026

Antrag für neue Brücke in Fieberbrunn eingebracht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Walter Astner über die weiteren Schritte in Sachen Hochwasserschutz. Für das gesamte Hochwasserschutzprojekt – bestehend aus Retentionsbecken und der Erhöhung der Achenmauer – wurde nun bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde die Ausschreibung der Planungsleistungen beantragt.

„Laut letzten Informationen hat die Wasserrechtsabteilung des Landes Tirol im Namen der Gemeinde berei ...

