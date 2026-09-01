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Kitzbüheler Anzeiger
Konzert Andrea Berg

Die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg sorgte im Kitzbüheler Tennisstadion für einen Abend voller Emotionen.

Foto: Kitz Musik/Gartner
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
01. September 2026

Andrea Berg ließ Stadion beben

Kitzbühel stand am Wochenende ganz im Zeichen von Musik, Emotionen und großen Gefühlen: Andrea Berg begeisterte beim Sommer-Open-Air im Tennisstadion vor vollem Haus. Mit ihren größten Hits, einer spektakulären Bühnenshow und ihrer unverwechselbaren Art sorgte die deutsche Ausnahmekünstlerin für ausgelassene Stimmung. Das Publikum sang, tanzte und feierte von der ersten bis zur letzten Minute mit.

Einen besonderen Auftakt gab es im Rahmen der Harley-D ...
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