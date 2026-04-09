Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Meinung
  3. An Stadtl-Projekten mangelt es nicht
Kitzbüheler Anzeiger

Meinung

ABO PUR

Aktuelles

von Alexandra Fusser
09. April 2026

An Stadtl-Projekten mangelt es nicht

Margret Klausner

Stillstand ist Rückschritt – ja eh. Was aber, wenn Stillstand die Voraussetzung ist, um Neues zu schaffen? Im Falle der Kitzbüheler Innenstadt bedeutet es wohl, dass ihr in den kommenden Jahren weitere Baulose bevorstehen werden. Denn an Zukunftsprojekten für die Vorder- und Hinterstadt mangelt es derzeit wahrlich nicht. Wird das legendäre Stadtl bald im neuen Glanz erstrahlen?

Die Kurzfassung: Bis Dezember 2027 errichtet die Sparkasse im Planer-Haus ein Boutique-Hotel samt Beisl. Vis-a-vis im Langer-Haus entsteht ebenfalls bis Dezember 2027 ein Wirtshaus samt Hotelsuiten. Das schillerndste Aushängeschild in der aktuellen Transformation ist ohnehin das neuerlich in Bau befindliche Hotel zur Tenne – wieder einmal. Seit dem letzten Abriss und Neubau durch den Deutschen Falk Volkhardt sind bekanntlich nicht einmal 50 Jahre vergangen ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles