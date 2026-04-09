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An Stadtl-Projekten mangelt es nicht
Stillstand ist Rückschritt – ja eh. Was aber, wenn Stillstand die Voraussetzung ist, um Neues zu schaffen? Im Falle der Kitzbüheler Innenstadt bedeutet es wohl, dass ihr in den kommenden Jahren weitere Baulose bevorstehen werden. Denn an Zukunftsprojekten für die Vorder- und Hinterstadt mangelt es derzeit wahrlich nicht. Wird das legendäre Stadtl bald im neuen Glanz erstrahlen?
Die Kurzfassung: Bis Dezember 2027 errichtet die Sparkasse im Planer-Haus ein Boutique-Hotel samt Beisl. Vis-a-vis im Langer-Haus entsteht ebenfalls bis Dezember 2027 ein Wirtshaus samt Hotelsuiten. Das schillerndste Aushängeschild in der aktuellen Transformation ist ohnehin das neuerlich in Bau befindliche Hotel zur Tenne – wieder einmal. Seit dem letzten Abriss und Neubau durch den Deutschen Falk Volkhardt sind bekanntlich nicht einmal 50 Jahre vergangen ...