An Stadtl-Projekten mangelt es nicht

Stillstand ist Rückschritt – ja eh. Was aber, wenn Stillstand die Voraussetzung ist, um Neues zu schaffen? Im Falle der Kitzbüheler Innenstadt bedeutet es wohl, dass ihr in den kommenden Jahren weitere Baulose bevorstehen werden. Denn an Zukunftsprojekten für die Vorder- und Hinterstadt mangelt es derzeit wahrlich nicht. Wird das legendäre Stadtl bald im neuen Glanz erstrahlen?

