Amanda Rheaume begeistert in Kitzbühel

Die Kanadierin Amanda Rheaume war bereits mehrfach in Kitzbühel zu Gast und ließ auch diesmal keinen Zweifel daran, wie wohl sie sich hier fühlt. Mit viel Ausstrahlung, langem Mantel, glitzernden Cowboystiefeln und auffälligen Ohrringen stand sie kaum still, lachte viel und suchte immer wieder den direkten Kontakt zum Publikum.



Gemeinsam mit Tony am Schlagzeug, Tyson am Bass und Kyler an der Gitarre brachte sie einen kraftvollen, dichten Sound auf die Büh ...