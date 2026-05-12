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  3. Amanda Rheaume begeistert in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Amanda Rheaume und ihre Band aus Kanada

Amanda Rheaume und ihre Band aus Kanada im Kolpinhaus.

Foto: Bianca Riegel
ABO PUR

Kitzbühel

12. Mai 2026

Amanda Rheaume begeistert in Kitzbühel

Die Kanadierin Amanda Rheaume war bereits mehrfach in Kitzbühel zu Gast und ließ auch diesmal keinen Zweifel daran, wie wohl sie sich hier fühlt. Mit viel Ausstrahlung, langem Mantel, glitzernden Cowboystiefeln und auffälligen Ohrringen stand sie kaum still, lachte viel und suchte immer wieder den direkten Kontakt zum Publikum.

Gemeinsam mit Tony am Schlagzeug, Tyson am Bass und Kyler an der Gitarre brachte sie einen kraftvollen, dichten Sound auf die Büh ...

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