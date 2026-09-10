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Kitzbüheler Anzeiger
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Auch feine Torten wurden beim Fest der Generationen zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten kredenzt.

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
10. September 2026

Alte Rezepte, neu aufgetischt

Aus vielen heimischen Küchenschränken ist es nicht mehr wegzudenken: das Kochbuch „Aus an Handei voi“. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenwohn- und Pflegeheims Brixen haben darin rund 100 regionale Rezepte zusammengetragen und gemeinsam mit Katharina Kogler zu einem Buch zusammengestellt.

Vom „Äpfimiasl“ über „Rahmmuas“ bis hin zu Bladln mit Kraut finden sich darin traditionelle Gerichte, die nach wie vor hoch im Kurs stehen, aber längst nicht mehr jeder selbst zubereiten kann. Die Rezepte sind einfach und verständlich erklärt – und laden zum Nachkochen ein.

Regionale Küche beim Generationenfest
Beim Generationenfest am Wochenende auf der Seminarhütte am Filzalmsee wurde nach den Rezepten aus dem Kochbuch richtig aufgekocht. Bewohner und Mitarbeiter des Altenwohn- und Pflegeheims bereiteten regionale Gerichte zu und servierten den Gästen unter anderem Tiroler Almknödel.

Damit kamen nicht nur echte Tiroler Schmankerl auf den Tisch, sondern auch Erinnerungen, Traditionen und überlieferte Rezepte, die eng mit der Region und ihren Menschen verbunden sind. Eine süße Spezialität durfte ebenfalls nicht fehlen: Das Team des Restaurants „zeitlos“ verwöhnte die Besucher mit seinem bekannten Kaiserschmarrn. Kaffee und Kuchen wurden am Nachmittag serviert.

Für die passende musikalische Stimmung sorgte die Kranzberg Blos aus Mittenwald. Auch für die Kinder wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Besonders erfreulich: Der Erlös des Generationenfestes kommt dem Altenwohn- und Pflegeheim Brixen für die Freizeitgestaltung der Bewohner zugute.

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