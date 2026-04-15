Foto: Elisabeth Galehr
15. April 2026
Alte Bauten mit frischem Wind beleben
Im Rahmen der Aktionstage rund um das Thema Leerstand präsentiert die Initiative „Frischer Wind für alte Bauten“ mittels einer Ausstellung in Hopfgarten positive Beispiele aus der LEADER-Region Kitzbüheler Alpen. Ende 2024 nahm das Format mit den Architekten Christian Dummer und Christian Buchmayr seine Arbeit auf. Die beiden bieten im Rahmen der Initiative Beratung und Begleitung an: Sie sind Anlaufstelle für Projektentwicklung, Aktivierung und Umnutzung s ...