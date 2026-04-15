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Kitzbüheler Anzeiger
Frischer Wind für alte Bauten Christian Buchmayr und Christian Dummer
Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Hopfgarten

von Elisabeth Galehr
15. April 2026

Alte Bauten mit frischem Wind beleben

Im Rahmen der Aktionstage rund um das Thema Leerstand präsentiert die Initiative „Frischer Wind für alte Bauten“ mittels einer Ausstellung in Hopfgarten positive Beispiele aus der LEADER-Region Kitzbüheler Alpen. Ende 2024 nahm das Format mit den Architekten Christian Dummer und Christian Buchmayr seine Arbeit auf. Die beiden bieten im Rahmen der Initiative Beratung und Begleitung an: Sie sind Anlaufstelle für Projektentwicklung, Aktivierung und Umnutzung s ...

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