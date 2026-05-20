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Kitzbüheler Anzeiger
Alpine Hospitality Summit Thomas Reisenzahn Marco Riederer 2026

Thomas Reisenzahn und Marco Riederer konnten rund 340 Teilnehmer begrüßen.

Foto: Florian Lechner
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
20. Mai 2026

Alpine Hospitality Summit: Hotelbranche zwischen Finanzdruck und Leidenschaft

Bei der jüngsten Auflage des Alpine Hospitality Summit in Kitzbühel ging es themenmäßig durchaus ans Eingemachte: Im Fokus stand unter anderem die Hotel-Finanzierung. Aber auch die generelle Frage, wie viel unter‘m Strich übrig bleibt, bewegte die rund 340 Kongressteilnehmer.
Gleich zur Eröffnung wurden die durchaus erfreulichen Daten der Wintersaison präsentiert. Und dennoch: Ein strukturelles Problem kristallisierte sich in den vergangenen Jahren h ...

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