Alltagsbegleitung mit Herz

Alltagsbegleitung bedeutet Hilfe, Zeit und praktische Unterstützung – ein Angebot, das den Alltag spürbar erleichtert.



Mein Name ist Lukas Nothelfer und ich lebe in St. Johann. Aus einem inneren Antrieb heraus entstand die Idee, ein Unternehmen für Alltagsbegleitung zu gründen. Nicht aus Theorie, sondern aus dem echten Leben. Ich habe erlebt, wie herausfordernd der Alltag sein kann – und wollte einen Ort schaffen, an dem Menschlichkeit im Mittelpunkt steht.



Meine Arbeit bedeutet Begleiten, Entlasten und Zeit schenken. Ob Unterstützung im Haushalt, gemeinsame Erledigungen, Arztbesuche oder einfach ein offenes Ohr: Im Vordergrund stehen Verlässlichkeit, Wertschätzung und persönliche Nähe.



Für wen ist die Alltagsbegleitung gedacht?



Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, Personen mit Unterstützungsbedarf sowie an Angehörige, die im Alltag Entlastung benötigen. Ziel ist es, Selbstständigkeit zu erhalten, Einsamkeit vorzubeugen und mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Ob Einkaufen, sonstige Erledigungen, Hilfe im Haushalt oder einfach Gesellschaft – ich schenken Zeit, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit.



Das stärkt Selbstständigkeit, Wohlbefinden und soziale Teilhabe. Kurz gesagt: Alltagsbegleitung macht den Alltag leichter, menschlicher und lebenswerter und bietet im gesamten Bezirk Kitzbühel wohnortnahe Unterstützung. Pflegedienstleistungen sind nicht Bestandteil des Angebotes.