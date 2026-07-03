Alle Gratis-Parkkarten umgehend eingezogen

Der politische Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Klaus Winkler und UK-Stadträtin Traudi Nothegger geht in die nächste Runde: Gegenstand des Disputs sind die von der Stadtgemeinde ausgestellten Berechtigungen zum unentgeltlichen Parken in ausgewiesenen Kurzparkzonen. Diese wurden von der Stadtgemeinde Kitzbühel für Anrainer und Vereine ausgegeben, aber auch für Vertreter von Behörden, die diese Karten für ihre tägliche Arbeit in der Stadt benötigen, ...