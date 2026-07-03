Für Anrainer, Vereine und Vertreter von Behörde, die diese Karten für ihre tägliche Arbeit benötigten, gab die Stadtgemeinde Kitzbühel Berechtigungen zum Gratis-Parken in bestimmten Kurzparkzonen aus. Dieser Vorgang fand ein jähes Ende: Die Parkkarten mussten eingezogen werden.
Alle Gratis-Parkkarten umgehend eingezogen
Der politische Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Klaus Winkler und UK-Stadträtin Traudi Nothegger geht in die nächste Runde: Gegenstand des Disputs sind die von der Stadtgemeinde ausgestellten Berechtigungen zum unentgeltlichen Parken in ausgewiesenen Kurzparkzonen. Diese wurden von der Stadtgemeinde Kitzbühel für Anrainer und Vereine ausgegeben, aber auch für Vertreter von Behörden, die diese Karten für ihre tägliche Arbeit in der Stadt benötigen, ...