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  3. Adlerblick geht bereits wieder in die Zukunft
Kitzbüheler Anzeiger
Eishockey Adler Kitzbühel
Foto: Alex Schwaninger
ABO PUR

Kitzbühel

von Sabine Huber
18. März 2026

Adlerblick geht bereits wieder in die Zukunft

Der Traum von den Play-offs ist für die Kitzbüheler Adler heuer früher als erhofft geplatzt. Nach der dramatischen Niederlage in der Pre-Playoff-Serie gegen den HC Gherdeina endete die Saison im Sportpark Kitzbühel vorzeitig. Präsident Volker Zeh zieht im Gespräch ein ehrliches Resümee.

Die Erwartungen zu Saisonbeginn waren hoch. „Wir waren eigentlich davon überzeugt, dass wir heuer stärker sind als im Vorjahr. Wir konnten einige super Spieler holen un ...

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