Abgestufte Tarife wünschenwert

An den meisten Seen und in vielen Erholungsgebieten, etwa den Ausgangspunkten für Bergtouren, ist das Einheben von Parkgebühren deshalb längst an der Tagesordnung. Da geht es aber nicht um Abzocke, wie viele meinen, sondern um Ausgaben, die bestritten werden müssen. Darunter fällt unter anderem die Entsorgung von Müllbergen, die in begehrten Parkräumen stetig anwachsen. Zusätzlich wird dem Dauerparken oder Campen damit ein Riegel vorgeschoben.

Bald muss a ...