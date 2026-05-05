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Kitzbüheler Anzeiger

Meinung

ABO PUR
von Alexandra Fusser
05. Mai 2026

Abgestufte Tarife wünschenwert

Margret Klausner

Parken ist ein Daueraufreger, das Thema bewegt – egal wo. Der Platz ist fast immer zu knapp, das Verkehrsaufkommen beinahe immer zu groß. Zu viele Autos für zu wenige Stellplätze.

An den meisten Seen und in vielen Erholungsgebieten, etwa den Ausgangspunkten für Bergtouren, ist das Einheben von Parkgebühren deshalb längst an der Tagesordnung. Da geht es aber nicht um Abzocke, wie viele meinen, sondern um Ausgaben, die bestritten werden müssen. Darunter fällt unter anderem die Entsorgung von Müllbergen, die in begehrten Parkräumen stetig anwachsen. Zusätzlich wird dem Dauerparken oder Campen damit ein Riegel vorgeschoben.
Bald muss a ...

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