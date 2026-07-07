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Kitzbüheler Anzeiger
875JahreSt. Ulrich_Festakt

Beim Festakt vor der Kirche hielt St. Ulrichs Bürgermeister Martin Mitterer die Festrede und wies auf die Bedeutung des Jubiläums hin.

Foto: Margret Klausner
ABO PUR

St. Ulrich

von Margret Klausner
07. Juli 2026

875 Jahre St. Ulrich: Ein Dorf feiert seine Geschichte



Im Jahr 1151 wurde die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee erstmals urkundlich erwähnt. Das 875-jährige Bestehen ist für die Nuaracher ein willkommener Anlass zum Feiern. Im Rahmen des traditionellen Pfarrfestes anlässlich des Patroziniums des heiligen Ulrich stand daher auch ein großer Festakt auf dem Programm. Pfarrer George Siyam und Generalvikar Harald Mattel zelebrierten den Festgottesdienst.

Martin Mitterer: 875 ist mehr als ei ...

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