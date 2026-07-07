875 Jahre St. Ulrich: Ein Dorf feiert seine Geschichte





Im Jahr 1151 wurde die Gemeinde St. Ulrich am Pillersee erstmals urkundlich erwähnt. Das 875-jährige Bestehen ist für die Nuaracher ein willkommener Anlass zum Feiern. Im Rahmen des traditionellen Pfarrfestes anlässlich des Patroziniums des heiligen Ulrich stand daher auch ein großer Festakt auf dem Programm. Pfarrer George Siyam und Generalvikar Harald Mattel zelebrierten den Festgottesdienst.



Martin Mitterer: 875 ist mehr als ei ...