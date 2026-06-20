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Kitzbüheler Anzeiger
Rainhof_Jenewein.JPG

Bekannt für seine Blumenpracht: der „Rainhof“ an der Kitzbüheler Hornkreuzung.

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Kitzbühel

von Margret Klausner
20. Juni 2026

500 Jahre Rainhof in Kitzbühel: Tradition und viel Gastfreundschaft

Es ist vor allem der prächtige Blumenschmuck, der sofort ins Auge fällt, wenn man zum Rainhof in Kitzbühel kommt. Direkt an der Hornkreuzung gelegen, zählt der ehemalige Bauernhof zu den historischen Kleinoden der Gamsstadt. Heute wird das traditionsreiche Anwesen als Pension geführt und verbindet auf besondere Weise Geschichte, Charme und Gastfreundschaft.

Tamara Jenewein betreibt die Pension mit ihren 19 Zimmern, die zwar allen modernen Komfort bie ...

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