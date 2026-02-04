50 Jahre "Schifoan": Noch immer ein Kultsong?

Man schrieb das denkwürdige Jahr 1976, als der damals knapp 24-jährige Wolfgang Ambros, mit seinen rebellischen Rocksongs schon längst ein Star der österreichischen Musikszene, nach einem legendären Skitag einen ebenso legendären Song erschuf – „Schifoan“.



Entstanden aus dieser Euphorie ist er nicht nur Ambros‘ erfolgreichster Song, sondern österreichisches Kulturgut geworden. Eine Hymne des Wintersports, die über Generationen nichts an Faszina ...