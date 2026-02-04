Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
a_Wolfgang_Ambros_06_2026_fusser
Wolfgang Ambros ist mit Waidring seit Jahrzehnten eng verbunden. Sein Kultsong "Schifoa" ist hier aber nicht entstanden.
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Waidring

von Alexandra Fusser
04. Februar 2026

50 Jahre "Schifoan": Noch immer ein Kultsong?

Man schrieb das denkwürdige Jahr 1976, als der damals knapp 24-jährige Wolfgang Ambros, mit seinen rebellischen Rocksongs schon längst ein Star der österreichischen Musikszene, nach einem legendären Skitag einen ebenso legendären Song erschuf – „Schifoan“.

Entstanden aus dieser Euphorie ist er nicht nur Ambros‘ erfolgreichster Song, sondern österreichisches Kulturgut geworden. Eine Hymne des Wintersports, die über Generationen nichts an Faszina ...

