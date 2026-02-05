43 neue Wohnungen übergeben

Am Leukentalweg in St. Johann hat die Tiroler Wohnbau (WE) vor Kurzem eine neue Wohnanlage mit insgesamt 43 Mietwohnungen an die künftigen Bewohner übergeben. Der Baubeginn für das Projekt erfolgte im Oktober 2023, die Bauzeit betrug 26 Monate. Errichtet wurden 43 objektgeförderte Mietwohnungen im Niedrigenergiehausstandard der Tiroler Wohnbauförderung, womit in St. Johann zusätzlicher, nachhaltiger und leistbarer Wohnraum geschaffen wurde.

Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 9,75 Millionen Euro netto. Ermöglicht wurde das Vorhaben durch umfassende Förderungen: Die Tiroler Wohnbauförderung steuerte 463.000 Euro bei, ergänzt durch den Bundeszweckzuschuss „Wohnpaket“ in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro. Dadurch ergibt sich für die Bewohner eine Bruttomiete von unter zehn Euro pro Quadratmeter, warm und inklusive PKW-Abstellplatz. „Dieses Projekt wäre nicht ohne die enge Zusammenarbeit der Gemeinde St. Johann, der Tiroler Wohnbauförderung und der Baurechtsgeberin, der Fürsterzbischöflichen Riester’schen Priesterhausstiftung St. Ulrich, möglich gewesen“, unterstreicht die Tiroler Wohnbau.



Tiroler Wohnbau mit 331 Einheiten vor Ort



Mit der Übergabe dieser Wohnanlage wächst das Engagement der Tiroler Wohnbau in St. Johann auf insgesamt 331 Einheiten, nachdem bisher 288 Wohnungen realisiert worden waren. Landesweit hat die WE im Jahr 2025 319 Wohnungen sowie ein Feuerwehrhaus fertiggestellt.