11. Kitzbüheler Führungsforum: Verantwortung ist Sache des Menschen

Das elfte Kitzbüheler Führungsforum stand unter dem Motto „Leadership & Verantwortung im KI-Zeitalter“. Rund 75 Führungskräfte aus Österreich, Deutschland und Südtirol folgten der Einladung von Christian Blaschke und seiner Familie. Zwei Tage lang setzten sich die Teilnehmer mit zentralen Fragen der Gegenwart auseinander.



Künstliche Intelligenz mischt inzwischen überall mit: Sie kann scheinbar alles – außer die Konsequenzen ihrer Entscheidunge ...