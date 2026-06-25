Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. 11. Kitzbüheler Führungsforum: Verantwortung ist Sache des Menschen
Kitzbüheler Anzeiger
Elftes Kitzbüheler Führungsforum Blaschke
Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
25. Juni 2026

11. Kitzbüheler Führungsforum: Verantwortung ist Sache des Menschen

Das elfte Kitzbüheler Führungsforum stand unter dem Motto „Leadership & Verantwortung im KI-Zeitalter“. Rund 75 Führungskräfte aus Österreich, Deutschland und Südtirol folgten der Einladung von Christian Blaschke und seiner Familie. Zwei Tage lang setzten sich die Teilnehmer mit zentralen Fragen der Gegenwart auseinander.

Künstliche Intelligenz mischt inzwischen überall mit: Sie kann scheinbar alles – außer die Konsequenzen ihrer Entscheidunge ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles