100 Jahre Seilbahnen in Tirol: Branche als großer Wirtschaftsfaktor

Tirol begeht heuer das 100-Jahr-Jubiläum seiner Seilbahngeschichte. Ausgangspunkt war die Eröffnung der Tiroler Zugspitzbahn am 5. Juli 1926 als erste Seilbahn des Landes. Aktuell gibt es in Tirol 175 Seilbahn- und Schleppliftbetriebe mit insgesamt 871 Anlagen. Seither wurden die Anlagen technisch laufend weiterentwickelt und ausgebaut. Der Bruttoumsatz durch Seilbahnnutzer liegt jährlich bei 6,3 Milliarden Euro. Die Branche beschäftigt 7.500 Mitarbeiter, davon 3.300 ganzjährig und 4.200 saisonal. Gäste mit Seilbahnnutzung bleiben im Schnitt 7,4 Tage in Tirol, ohne Bergbahnnutzung 5,7 Tage. Im Jubiläumsjahr sind Aktionen und Veranstaltungen geplant.