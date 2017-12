Spar feiert in Ellmau Comeback

Direkt an der B178, am Ortseingang von Ellmau, eröffnete SPAR seinen neuen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 600 m² sowie 60 Gratis-Parkplätzen.



Ellmau | „Der Weg war steinig und schwer“, beschreibt Bürgermeister Klaus Manzl die Zeit von der Idee über den Spatenstich bis hin zur Realisierung des neues Spar-Marktes in Ellmau. „Doch nun kann sich die Region am Fuße des Wilden Kaisers über einen gelungenen Nahversorgermarkt mit einem starken Sortiment freuen“, zeigt sich der Lokalpolitiker auch dankbar.



„Nach einer langen Standortsuche sind wir hier am Ortseingang von Ellmau fündig geworden und können unsere Firmenphilosophie – die starke, lokale Verwurzelung mit einem dichten Netz an Sparmärkten – auch hier erfüllen“, erwähnte der Spar-Geschäftsführer für Tirol und Salzburg, Christof Rissbacher, bei der Eröffnung.



600 m² Verkaufsfläche



Direkt an der B 178, am Ortseingang von Ellmau, wurde in einer Bauzeit von nur acht Monaten der neue Spar errichtet. Die Kunden erwartet ab sofort ein moderner Markt mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche und mehr als 60 kostenlosen Parkplätzen, die für einen bequemen Einkauf zur Verfügung stehen. Von den rund 9.500 Artikel kommen mehr als 1.600 aus Tirol, auch hier setzt Spar eine regionales Zeichen. „Wir schauen sehr stark auf die heimischen Produzenten“, sagt Rissbacher. Mit dem neuen Spar-Markt wolle man in Ellmau ein klares Zeichen setzen und den Kunden einen hohen Standard beim Einkauf bieten.



„Besonders stolz sind wir auf unser umfangreiches Frischeangebot, das von saisonalem Obst und Gemüse bis hin zu unserer großzügigen Fleisch- und Wursttheke mit österreichischen Spezialitäten von Tann reicht“, so Marktleiter Markus Thum. Eine weitere Attraktion des Supermarkts ist Frischfisch in Selbstbedienung. Das Brot kommt täglich frisch vom „Goinger Bäck“ in der Nachbargemeinde Going und von der Traditionsbäckerei Madreiter aus St. Johann.

Bilder in unserer GALERIE



Auch verfügt der neue Spar-Supermarkt über eine Backstation, in der mehrmals täglich frisch gebacken wird. Für die schnelle Jause ist an der heißen Theke gesorgt. Insgesamt 20 engagierte Mitarbeiter kümmern sich um die Anliegen und Wünsche der Kunden. Der SPAR-Supermarkt ist Montag bis Freitag von 7.15 bis 19.30 Uhr sowie Samstag von 7.15 bis 18 Uhr geöffnet –während der Winter- und Sommersaison auch am Sonntag.



In gewohnter Manier „tut Spar bei jeder Eröffnung Gutes“. Rissbacher überreichte gemeinsam mit Andreas Salvenmoser (Ölz) einen Scheck von 2.500 Euro an Bürgermeister Klaus Manzl, der sozialen Härtefälle in der Gemeinde zu Gute kommen soll. Anita Lutzmann

Bild: SPAR tut Gutes: Aus den Händen von Hans K. Reisch (Spar Vorstand), Andreas Salvenmoser (Ölz), Assistenz der Geschäftsführung Patricia Sepetavc und SPAR-Geschäftsführer Christof Rissbacher (v.l.) erhielt Bgm. Klaus Manzl (Mi.) einen Scheck über € 2.500,-, den sozialen Härtefällen in der Gemeinde Ellmau zu Gute kommen soll. Foto: Anita Lutzmann