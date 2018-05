Silbereisen feiert eine Schlossparty

Seit Dienstag ist die Sensation perfekt: Kitzbühel ist erstmals Gastgeberort für die große Samstagabend-Show von Florian Silbereisen. Am 2. Juni präsentiert er im Ersten und im ORF seine große Open-Air-Eurovisionssendung mit Andreas Gabalier, Angelo Kelly & Family und weiteren Top-Künstlern.



Kitzbühel | Sie ist seit Jahren die am meisten gesehene und erfolgreichste Musikshow des deutschen Sprachraumes, der Gastgeber einer der gefragtesten Showmaster der Gegenwart und die auftretenden Künstler gehören zur Elite der Schlagerbranche: Die große Samstagabend-Show von Florian Silbereisen lockt jedes Mal ein Millionenpublikum vor die Fernsehschirme.



Unter dem klingenden Titel „Schlager, Stars und Sterne – die große Schlossparty in Österreich“ geht Florian Silbereisen am Samstag, 2. Juni, erstmals live in der Gamsstadt auf Sendung. Für diese Eurovisionsshow, eine Gemeinschaftsproduktion von ARD und ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV, wird Max Graf Lamberg die Tore zu seinem Anwesen öffnen: Im Innenhof von Schloss Kaps wird Florian Silbereisen Andreas Gabalier, Andy Borg, Angelo Kelly & Family, Klubbb3, Ben Zucker, Michelle und viele weitere Stars begrüßen und sogar noch eine ganz besondere Überraschung für sein Publikum bereithalten.



So prachtvoll und romantisch wie nie zuvor will der Showmaster in Kitzbühel den Schlager feiern – mit Wunderkerzen und Feuerwerk, mit Lampions und Lichterketten, heißt es dazu seitens der ARD. Die Zuschauer können sich auf viele Hits zum Mitsingen freuen – von „Griechischer Wein“ bis „Hulapalu“ – aber natürlich auch auf die brandneuen Hits von Andreas Gabalier.



Generalprobe und Live-Show erleben



Die Musikfans vor Ort haben nicht nur die Möglichkeit, die große Live-Show, sondern auch die Generalprobe hautnah mitzuerleben, die tags zuvor am Freitag, 1. Juni, ebenfalls ab 20.15 Uhr über die Bühne gehen wird. Der Kartenverkauf für beide Veranstaltungen ist bereits Mittwoch, 16. Mai, 14 Uhr, angelaufen, Tickets sind über oeticket erhältlich.

Alexandra Fusser

Bild: Florian Silbereisen lädt am Samstag, 2. Juni, zu „Schlager, Stars und Sterne – Die große Schlossparty in Österreich“. Foto: Jürgens & Partner/D. Beckmann