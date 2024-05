Riesern-Straße wird im Mai getauft

Derzeit ist sie noch eine Straße ohne Namen, doch das soll sich in wenigen Wochen ändern. Am 24. Mai erfolgt die offizielle Einweihungsfeier der neu errichteten Zufahrt.



Jochberg | Einmal pro Jahr wird in Jochberg die öffentliche Gemeindeversammlung abgehalten. Wie schon in den Jahren zuvor stieß sie heuer neuerlich auf großes Interesse. Im Dorfsaal zählte man an die 130 Jochberger, das macht beinahe ein Zehntel der Bewohner aus. In seinem Bericht über das Jahr 2023 hob Bürgermeister Günter Resch den Bau der neuen Zufahrtsstraße Riesern als einen der bedeutendsten Punkte im vergangenen Jahr hervor.



Bereits am 30. November des Vorjahres nach einem Jahr Bauzeit für den Verkehr freigegeben, wird sie am Freitag, 24. Mai, offiziell mit einem Festakt eingeweiht. Über die künftige Bezeichnung der neuen Zufahrt hielt man sich bis dato bedeckt, bei dem Bürgerinfo-Abend lüftete der Dorfchef das Geheimnis. „Sie wird den Namen Johann-Grander-Straße tragen“, berichtete der Bürgermeister. Dies, um dem bekannten Naturforscher und Wasserpionier aus Jochberg ein Denkmal zu setzen. „Der Prophet im eigenen Land hat in unserem Dorf große Wertschätzung“, erklärte Resch.



Für Jochberger Verhältnisse war die Errichtung der neuen Straße ein bedeutendes, aber keineswegs einfaches Baulos. Beginnend an der Pass-Thurn-Straße führt sie über teils sehr steiles Gelände – auf den steilsten Abschnitten über aufwendige Brückenkonstruktionen – bis zum Oberhausenweg, zu dessen Verkehrsentlastung sie maßgeblich beiträgt.



Mit dem künftigen Siedlungsgebiet Riesern hat Jochberg Großes vor, der Kitzbüheler Anzeiger hat mehrfach berichtet. Auf einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern sollen 54 Wohneinheiten für den sozialen Wohnbau entstehen, außerdem vier Reihenhaus-Anlagen und vier Doppelhäuser sowie neun Bauplätze für Einfamilienhäuser. Die Entwicklung von Riesern ist langfristig angelegt, die Bebauung soll stufenweise erfolgen. Derzeit ist man mit der inneren Erschließung des neuen Siedlungsgebietes beschäftigt. Für Jochberg ein Riesenprojekt, das den Bedarf über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren sicherstellen wird, wie Resch hofft. Alexandra Fusser



Bild: Die neue, 826 Meter lange Straße schlängelt sich von der Pass-Thurn-Straße bis zum Oberhausenweg über teilweise steiles Gelände, abschnittsweise wurden Brückenkonstruktionen errichtet. Foto: Gemeinde Jochberg: